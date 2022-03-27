Росія продовжує покладатися на ракети або бомби, запущені з далекої відстані з російського повітряного простору.

Росія обстрілює Україну ракетами здалеку, щоб не наражати на небезпеку свої літаки.

Про це свідчать дані воєнної розвідки Великої Британії. Так, Росія продовжує покладатися на ракети або бомби, запущені з далекої відстані з російського повітряного простору, щоб українські сили протиповітряної оборони менше вражали літаки РФ.

"Повідомлення США про рівень відмов цієї зброї до 60% посилить російську проблему все більш обмежених запасів, що змусить її повернутися до менш складних ракет або наражати свої літаки на більший ризик", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що повітряно-ракетні сили РФ продовжують завдавати ударів по цілях по всій території України, включно з багатьма цілями в густонаселених цивільних районах.

Раніше президент України Володимир Зеленський вкотре зауважив партнерам - Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. Україні потрібні літаки та інші інструменти захисту. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків.

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