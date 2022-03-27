Росія обстрілює Україну ракетами здалеку, щоб не наражати на небезпеку свої літаки.
Про це свідчать дані воєнної розвідки Великої Британії. Так, Росія продовжує покладатися на ракети або бомби, запущені з далекої відстані з російського повітряного простору, щоб українські сили протиповітряної оборони менше вражали літаки РФ.
"Повідомлення США про рівень відмов цієї зброї до 60% посилить російську проблему все більш обмежених запасів, що змусить її повернутися до менш складних ракет або наражати свої літаки на більший ризик", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що повітряно-ракетні сили РФ продовжують завдавати ударів по цілях по всій території України, включно з багатьма цілями в густонаселених цивільних районах.
Раніше президент України Володимир Зеленський вкотре зауважив партнерам - Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. Україні потрібні літаки та інші інструменти захисту. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків.