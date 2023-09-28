У Херсоні від отриманих травм загинув чоловік, який під час обстрілу знаходився в будинку.

Минулої доби у Херсонській області унаслідок обстрілів дві людини загинули, а ще одна зазнала поранень. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 109 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, бойових машин піхоти, авіації та безпілотників.

По місту Херсон окупанти випустили 33 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.

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"Через російську агресію дві людини загинули, ще одна - дістала поранення", - повідомив Прокудін.

Водночас в Офісі генерального прокурора зазначили, що в ніч на 28 вересня російські військові атакували місто Херсон.

"В обласному центрі від отриманих травм загинув чоловік, який під час обстрілу знаходився в будинку. Ще один містянин отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач та газопровід.

Так, за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, напередодні Прокудін заявив, що 26 вересня російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, унаслідок чого 12 людей зазнали поранень.

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 28 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України зазначив, що протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали 25 населених пунктів Чернігівської, Харківської області, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів цих самих областей, а також Сумської.

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