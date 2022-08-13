Жорсткі бої йдуть на Авдіївському напрямку, зазначили у Генштабі української армії.

Збройні сили України відбили атаки окупантів на 5 напрямках, на двох - бої тривають.

Як йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ, на Харківському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Українські воїни завдали окупантам втрат та змусили їх тікати.

На цьому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА.

На Слов’янському напрямку, неподалік Нової Дмитрівки та Долини, окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки, але отримав жорстку відсіч та відступив.

На Бахмутському напрямку наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мав. В окремих районах ще тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює вогневе ураження ряду населених пунктів, спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.

На Південнобузькому напрямку окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. З втратами відступили.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії низки населених пунктів та провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги обстрілювали військовій й цивільні об’єкти й захоплювали населені пункти.

ЗСУ дають гідну відсіч супротивникам. Станом на 13 серпня в нашій державі ліквідували 43,4 загарбників.

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