Для надання послуг українцям відбуваються виїзні консульські засідання, зазначила посол України в Штатах.

Від початку повномасштабної агресії Російської Федерації кількість громадян України, які прибули до США, значно зросла.

Про це повідомила надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова. Вона зазначила, що для надання консульських послуг, насамперед з паспортних та нотаріальних питань, а також реєстрації громадянства України відбуваються виїзні консульські засідання.

За її словами, з початку 2023 року українськими консульськими установами в США здійснено вже вісім таких виїзних сесій, зокрема у місті Мет’юс (штат Північна Кароліна).

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"З початку року це вже третє виїзне обслуговування, організоване посольством - перше відбулося в місті Атланта (штат Джорджія), друге - у традиційно густонаселеному українцями місті Парма (штат Огайо). За цей час 627 громадян України скористалися послугами консулів посольства під час виїзних обслуговувань", - розповіла Маркарова.

Посол повідомила, що протягом літа 2023 року планується здійснити обслуговування громадян в штатах Флорида (м. Маямі) та Південна Кароліна (м. Спартанбург).

Важливі новини про США та Україну - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня у Сполучених Штатах презентували проект резолюції Конгресу "Перемога України". В документі йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

У проекті зазначається, що Палата представників вважає, що мир, принесений українською перемогою, має забезпечити інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає незмінній політиці Сполучених Штатів.

Згідно з документом, Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами мають забезпечити виплату Україні Російською Федерацією репарації, а світова спільнота допомагатиме у відбудові України.

Автори резолюції зазначають, що керівники РФ будуть притягнуті до відповідальності за цю загарбницьку війну, а також буде встановлена справедливість для жертв злочинів, скоєних Російською Федерацією під час її вторгнення.

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