У Сполучених Штатах сьогодні презентували проект резолюції Конгресу "Перемога України".
Як повідомляє "Голос Америки", в документі йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.
"Палата представників також вважає, що мир, принесений українською перемогою, має забезпечити інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає незмінній політиці Сполучених Штатів", - зазначається у повідомленні.
Згідно з документом, Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами мають забезпечити виплату Україні Російською Федерацією репарації, а світова спільнота допомагатиме відбудувати Україну.
"Тим часом, керівники РФ будуть притягнуті до відповідальності за цю загарбницьку війну; а також буде встановлена справедливість для жертв злочинів, скоєних Російською Федерацією під час її вторгнення", - наголошують автори резолюції.
Співавторами документа виступили законодавці Палати представників Конгресу США голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен.
Вілсон переконаний, що проект отримає підтримку більшості в Комітеті із закордонних справ Палати представників, що дозволить винести її на голосування у Конгресі. За його словами, резолюція визначає метою політики США щодо України її перемогу.
"Україна має перемогти. Перемога України гарантуватиме безпеку Америки, безпеку Тайваню і тут ми захищаємо свої власні інтереси, підтримуючи Україну", - додав він.
Видання нагадує, що після презентації резолюції її мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у Конгресі. Там за неї мають проголосувати, як на рівні Палати представників так і на рівні Сенату.
Коли закінчиться війна в Україні
Очільник ГУР Кирило Буданов неодноразово наголошував, що до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться.
За прогнозами глави ДПСУ Сергія Дейнека, війна закінчиться в жовтні-листопаді 2023 року.
Міністр оборони Олексій Резніков також вважає, що війна в Україні може закінчитися вже цього року.