В документі йдеться про те, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

У Сполучених Штатах сьогодні презентували проект резолюції Конгресу "Перемога України".

Як повідомляє "Голос Америки", в документі йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

"Палата представників також вважає, що мир, принесений українською перемогою, має забезпечити інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає незмінній політиці Сполучених Штатів", - зазначається у повідомленні.

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Згідно з документом, Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами мають забезпечити виплату Україні Російською Федерацією репарації, а світова спільнота допомагатиме відбудувати Україну.

"Тим часом, керівники РФ будуть притягнуті до відповідальності за цю загарбницьку війну; а також буде встановлена справедливість для жертв злочинів, скоєних Російською Федерацією під час її вторгнення", - наголошують автори резолюції.

Співавторами документа виступили законодавці Палати представників Конгресу США голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен.

Вілсон переконаний, що проект отримає підтримку більшості в Комітеті із закордонних справ Палати представників, що дозволить винести її на голосування у Конгресі. За його словами, резолюція визначає метою політики США щодо України її перемогу.

"Україна має перемогти. Перемога України гарантуватиме безпеку Америки, безпеку Тайваню і тут ми захищаємо свої власні інтереси, підтримуючи Україну", - додав він.

Видання нагадує, що після презентації резолюції її мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у Конгресі. Там за неї мають проголосувати, як на рівні Палати представників так і на рівні Сенату.

Коли закінчиться війна в Україні

Очільник ГУР Кирило Буданов неодноразово наголошував, що до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться.

За прогнозами глави ДПСУ Сергія Дейнека, війна закінчиться в жовтні-листопаді 2023 року.

Міністр оборони Олексій Резніков також вважає, що війна в Україні може закінчитися вже цього року.

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