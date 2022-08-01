У різних районах Миколаєва були потужні вибухи.

Окупанти завдали удари по Салтівському району Харкова, постраждали дві людини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага, харків’яни: окупанти завдали удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях! За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є двоє постраждалих", - зазначив він.

Крім того, вночі окупанти знову атакували Миколаїв, повідомив у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв знову під атакою. У різних районах містах прогриміли потужні вибухи. Збираємо інформацію! Тримайтесь подалі від вікон і не ігноруйте правила безпеки!" - написав він.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися на територію України. Супротивники відкривали вогонь не лише по воєнних, а й по цивільних об'єктах, зокрема, у Миколаєві та Харкові. Через дії супротивників серед цивільних було багато жертв та постраждалих.