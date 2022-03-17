Переговори з РФ тривають заради України, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація говорить з російською заради миру, заради України.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що протягом дня проводив перемовини із партнерами та друзями України, а вранці 17 березня виступатиме перед німецьким парламентом.

Зеленський наголосив, що продовжить боротися за ще більшу підтримку для України, за ще більший тиск на Росію.

"Заради нашої спільної перемоги, заради миру для нас. Заради миру для нас делегація України говорить із делегацією Росії. І я хочу, щоб мене зараз почули усі наші громадяни, громадяни України: переговори тривають, переговори заради України", - підкреслив він.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що його пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі - це завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для України та реальний захист України.

Нагадаємо, війська РФ рано-вранці 24 лютого вдерлися в Україну. На початку війни супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

Лише в одному Маріуполі, за офіційними даними, станом на 14 березня кількість жертв перевищила 2 300 осіб.

Між Україною та РФ відбулося кілька раундів переговорів, але поки що не було досягнуто домовленостей про припинення вогню.

Британська газета Financial Times повідомляла про "значний прогрес" у перемовинах щодо 15-ти пунктів "мирного плану" з виведенням військ та припиненням вогню, якщо українська сторона оголосить про "нейтралітет" і погодиться на деякі обмеження у своїй армії.

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