Американські інженери у співпраці з українськими модифікували пускову установку протиповітряної оборони "Бук" радянських часів.

Компоненти для оборонних систем, зокрема протиповітряної оборони, які збирає Пентагон для України, надходять з різних країн світу.

Як пише видання Associated Press з посиланням на джерело в Пентагоні, США змогли створити нову ракетну установку з радарів та інших частин, наданих партнерами. Система зможе запускати ракети AIM-9M Sidewinder, які США включили до крайнього пакету допомогу Києву.

Американські інженери у співпраці з українськими модифікували пускову установку протиповітряної оборони "Бук" радянських часів, щоб вона могла запускати ракети RIM-7, яких у США багато. Україна має системи "Бук", але кількість ракет для них зменшується.

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За словами посадовця, обидві ці системи надійдуть в Україну вже восени.

Як зауважило видання, нововведення дали США ще одну можливість надавати зброю Україні, поки Конгрес не схвалив нові кошти для оборонної допомоги. Пентагон все ще має $5,4 млрд, які може використати, щоб направити Україні зброю зі своїх запасів.

Допомога США Україні

У середу голова Пентагону Ллойд Остін оголосив про надання нового пакету допомоги Україні на $200 млн, у який увійшли ракети Sidewinder.

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив президента України Володимира Зеленського у сталому й безперервному постачанні зброї для України. Зокрема, він наголосив, що США мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України.

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