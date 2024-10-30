Він зазначив, що Росія не вміє воювати по-іншому.

Інформація про можливі переговори між Росією та Україною щодо взаємного припинення ударів по енергетиці – це вкид, і Росія на це не піде, оскільки не вміє воювати по-іншому. Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи нещодавню публікацію видання FT на цю тему..

Він зазначив, що вже не вперше чує про нібито переговори за посередництва Катару про припинення ударів по енергооб’єктах. Однак, зауважив Подоляк, тут варто поставити зустрічне питання – чи взагалі можливо таке, що РФ добровільно припинить такі удари, при тому, що анонсуються лише наміри до ескалації війни.

Враховуючи тип війни, який веде Росія, і той факт, що ця стратегія - це ключовий елемент психоемоційного тиску і на Україну, і на партнерів, припинення ударів з боку РФ – точно малоймовірне, підкреслює він.

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Подоляк вважає логіку таких заяв "дивною".

"Для мене завжди незрозуміло, на підставі якої логіки вони про це говорять. Чому Росія має відмовитись від типу війни, який вона веде, якщо вона не вміє по-іншому воювати?", - наголосив він.

На питання про те, чи потрібен комусь такий вкид, Подоляк сказав: "Потрібен", і попередив, що вкиди лише продовжуватимуться.

Деескалація війни з Росією

Як повідомляв УНІАН, під час українського наступу в Курській області західні ЗМІ повідомили, що влітку Україна та Росія планували обговорювати взаємне припинення атак на енергетичні об'єкти.

Сьогодні видання Financial Times знову повідомило, що Київ та Москва ведуть переговори щодо взаємного припинення повітряних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас журналісти зазначили, що Володимир Путін може не погодитися на такі умови, поки українські сили перебувають на території Курської області.

У Кремлі також заперечили інформацію про можливі переговори, назвавши її "вкидом"

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