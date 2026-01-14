Супутникові фото підтвердили ураження складу боєприпасів в Криму на початку січня (фото)

На них видно пошкодження трьох будівель, де зберігалися артилерійські боєприпаси ворога.

Супутникові знімки підтвердили ураження дронами Сил безпілотних систем російського складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму на початку 2026 року. Про це повідомили аналітики проєкту Dnipro Osint та оприлюднили відповідні зображення.

Експерти видання "Мілітарний" пояснили, що на знімках видно пошкодження трьох будівель, де зберігалися артилерійські боєприпаси російської окупаційної армії поблизу населеного пункту Міжгір’я. Одне з приміщень має більші пошкодження в порівнянні з тими, що розташовані поруч і також були уражені.

Водночас, зазначається, що невідомо, які саме боєприпаси там зберігалися і у якій кількості, адже будівлі не зруйновані вибухами.

"Можливо, ці приміщення росіяни використовували для інших потреб, або на час атаки там була мінімальна кількість боєприпасів", - додали експерти.

Про удар по російському артилерійському складу біля села Міжгір’я в тимчасово окупованому Криму 7 січня повідомив командувач Сил беспілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, у період з 2 по 7 січня СБС здійснили серію ударів по 21 об’єкту в глибині території РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Інші удари по військових об'єктах ворога

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Жутовська" (Октябрський район, Волгоградська область, РФ), яка залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області, уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії загарбників. Крім того, було завдано ураження по пункту управління БпЛА противника в районі Покровська, Донецької області.

