Сили оборони уразили нафтобазу у Волгоградській області РФ та низку цілей ворога, - Генштаб

Також уражено склади та пункти управління БпЛА.

У ніч проти 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Жутовська" (Октябрський район, Волгоградська область, РФ), яка залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, ступінь завданих збитків уточнюється.

Водночас, як зазначається, на тимчасово окупованій території Запорізької області, уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії загарбників.

Також завдано ураження по пункту управління БпЛА противника в районі Покровська, Донецької області.

"Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема: зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії (н.п. Гірник) та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник)", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що у всіх випадках зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілях. Втрати ворога уточнюються.

Інші удари по ворожих обʼєктах

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Ця нафтобаза залучена у забезпеченні пальним армії окупантів. У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.

Також на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.

