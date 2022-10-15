Військовий каже, що не проти був би знищувати окупантів і на F-16, проте й на радянській техніці з побратимами дадуть росіянам прикурити.

Український пілот на МіГ-29 збив 5 ворожих дронів-шахідів і дві ракети на Вінниччині, але змушений був катапультуватися через пошкодження літака, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

Та вже через два дні після події льотчик на позивний KARAYA у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" впевнено заявляє, що готовий хоч завтра знову сісти в кабіну винищувача, який, до речі, вже чекає на відважного пілота в частині, повідомили в ПК "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

Військовий каже, що не проти був би знищувати окупантів і на F-16, проте й на радянській техніці з побратимами дадуть рашистам прикурити.

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"Ворог, не маючи успіхів на полі бою, починає переходити до терору цивільного населення, знищуючи не військові об’єкти, а дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту та інші "центри ухвалення рішень"", - ділиться KARAYA. - "У тому числі застосовує іранські дрони. Та ми за короткий час адаптувались і до такої загрози. Хоча чесно скажу, ціль непроста, та ми досить успішно її знищуємо".

Про "успішно знищуємо" льотчик точно не вигадує. За знищенням дронів 12 жовтня вінничани спостерігали практично "в прямому ефірі".

"Наведення вночі здійснюємо радіолокаційним способом", - додає пілот. - "У денний час працювати набагато простіше, адже є можливість встановити візуальний контакт із повітряною ціллю".

Тож попереду в українських льотчиків ще багато роботи.

"Працюймо далі! До повного знищення ворога!", - наголосив герой.

Іранські дрони-камкадзе в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня голова Вінницької ОВа Сергій Борзов повідомив, що у небі над Вінницькою областю збито два ворожих дрони-камікадзе. Тоді український винищувач зазнав аварії, пілот катапультувався і почувається добре.

Раніше президент України Зеленський заявив, що Росія замовила у Ірану 2 тисячі 400 дронів Shahed.

А от міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на озброєнні у Російської Федерації сьогодні є близько трьохсот іранських дронів.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Залужного, Польща надала Україні комплекси, з яких українці збивають іранські дрони.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українська ППО успішно справляється з іранськими дронами.

Довідка УНІАН. Дрон-камікадзе - баражуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Вперше на Миколаївщині іранський дрон-камікадзе "Shahed-136" російська армія застосувала 20 вересня, завдавши удару по прибережній зоні Очакова.

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