Дуже гаряче цієї доби також на Харківському, Торецькому, Курахівському напрямках.

Окупанти не зменшують натиск на Покровському напрямку: за сьогодні тут зафіксовано вже більше півтора десятка штурмів росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 16.00.

"На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, здійснили вже шістнадцять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 13 атак противника, три атаки – ще тривають", - зазначено у повідомленні.

У Генштабі інформують, що загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень.

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"Ситуація в районах ведення бойових дій та на лінії бойового зіткнення є напруженою, проте, Сили оборони України роблять все можливе для недопущення здійснення планів ворога, і для знищення його особового складу і техніки", - мовиться у повідомленні.

За даними штабу, дуже гаряче цієї доби також на Харківському, Торецькому, Курахівському напрямках.

"На Харківському напрямку російські окупанти десять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Наразі триває шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська. Ситуація під контролем наших військ", - йдеться у зведенні.

Дев’ять атак ворог провів на Торецькому напрямку. Зосередження його зусиль відзначається в районах Північного та Нью Йорка. Українські воїни відбили чотири атаки противника, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк, ворог скинув 12 КАБів та застосував некеровані авіаційні ракети.

"Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито десять атак окупаційної армії", - повідомили у Генштабі.

На Куп’янському напрямку противник два рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Стельмахівки, боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують тримати оборону.

На Лиманському напрямку загарбницька армія за підтримки авіації здійснила три атаки на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Два боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще одне - триває.

Також ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Роздолівка, Білогорівка та Верхньокам’янське українські захисники зараз відбивають дві атаки, ще чотири спроби противника були невдалі. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили п’ять штурмів позицій нашого війська поблизу Часового Яру та Григорівки. Дві атаки досі тривають. Ворогом здійснено удари штурмовою авіацією по Часовому Яру.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито чотири ворожих атаки неподалік Костянтинівки, Водяного та Макарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві невдалі спроби атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Два невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, незалежна моніторингова група DeepState сьогодні інформувала, що російські окупанти мають деякі успіхи на східному фронті. Зокрема, підтверджено просування окупантів поблизу чотирьох населених пунктів: у Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

Перед тим Генштаб інформував, що Росіяни посили штурми на Покровському напрямку.

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