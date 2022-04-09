Також в операції Об’єднаних сил повідомили про збиття ще одного вертольота рашистів.

Зенітні ракетні війська Збройних Сил України 8-го квітня знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт.

Про це у Facebook повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів. Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах", - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що 8-го квітня ЗСУ врешті отримали першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил.

"Є гарні новини про результати бойової роботи 7-го квітня – збито новітній ударний БпЛА окупантів – "Оріон", - додає Командування ПС ЗСУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ програє війну і намагається врятувати ситуацію новим командувачем з досвідом роботи в Сирії. Українські військові куди розумніші і раптові, вони ефективно стримують окупантів, навіть якщо тих більше.

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