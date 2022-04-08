Українські військові контролюють Приморський район, частину Лівобережного в районі "Азовсталі", узбережжя від "Азовсталі" до порту, сам порт.

Українські захисники контролюють більшу частину Маріуполя, а окупанти - околиці.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

"Росіяни другий день поспіль поширюють ту саму новину, що вони взяли під контроль місто. Іноді уточнюючи, що взяли під контроль все ж таки центр. Це не відповідає дійсності. Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих облпрокуратури та СБУ", - наголосив Андрющенко.

У зв'язку з цим, він наголосив, що назвати це контролем "центру міста" - російське перебільшення.

"В доказ відсутності контролю можна подивитись і на інтерв’ю гауляйтера Костянтина "Трупожера" Іващенко. І на місця "виборів" і діяльності колаборантів та окупантів. Це все знаходиться далеко від центру, та скоріш це можна назвати околицями міста", - додав він.

"До того ж під українським контролем залишаються Приморський район, частина Лівобережного в районі "Азовсталі", узбережжя від "Азовсталі" до порту, сам порт і власне території (включаючи навколо) заводів. Навіть за площею це більша частина міста", - наголосив Андрющенко.

"Тому не віримо і не фантазуємо. Маріуполь був, є і буде українським містом, де першим сходить сонце над морем в країні", - зазначив він.

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