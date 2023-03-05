Ворожа піхота не подолала зону вогневого ураження.

Прикордонники відбили спробу штурму російських окупантів на сході.

"Луганщина. Прикордонники-мінометники виграли дуель у мінометного розрахунку окупантів. Аеророзвідка визначила координати позиції противника, звідки ті обстрілювали захисників. В результаті – знищено міномет з чотири загарбниками", - йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

У Бахмуті, як зазначається, прикордонники відбили спробу штурму: ворожа піхота не подолала зону вогневого ураження. Втрати окупантів дорозвідуються.

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Також в ДПСУ поінформували, що опорні пункти прикордонних підрозділів активно обстрілювала арта противника. Крім того, по рубежу оборонців було завдано авіаудар.

Ситуація на фронті - остання інформація

Українська авіація 5 березня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ. При цьому росіяни завдали 23 авіаційних і чотири ракетних удари, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля загарбники зосереджують на наступі на п'яти напрямках - Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

За словами речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашковського, ворог намагається знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.

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