Росіяни змінили тактику, щоб уникнути витрат і ресурсів, необхідних для ув'язнення ще тисяч людей.

Росія продовжує операцію із "зачистки" окупованих територій від "неугодних", і вона може прискоритися, якщо спроби США підштовхнути Росію та Україну до мирної угоди призведуть до заморожування нинішніх ліній фронту, що зміцнить контроль Росії над територією.

Як розповів The Guardian директор школи в окупованому місті Комиш-Зоря в Запорізькій області Сергій Сердюк, його разом із сім'єю депортували за відмову викладати російську програму і заборонили в'їжджати в країну на 40 років.

"Я народився там, я прожив там усе своє життя, в одному і тому ж місці. А тепер мене виганяють із власного будинку і кажуть, що я не живу в тій країні, в якій, як я думав, живу? Як це можливо?", - каже він.

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Як зазначає The Guardian, у перші місяці вторгнення росіяни сили використовували списки для виявлення потенційно проблемних проукраїнських членів суспільства на окупованих територіях. Багатьох було викрадено, піддано тортурам і утримували в російських в'язницях. Тепер вони змінили тактику, щоб уникнути витрат і ресурсів, необхідних для ув'язнення ще тисяч людей.

"Були випадки, коли вони просто приходили до людей і говорили: "У ваших інтересах зникнути звідси, або нам доведеться відвести вас у підвал", і тоді люди йшли самі", - розповів Сердюк.

Він розповідає, що після окупації його міста російська влада вимагала відкрити школу і викладати за російською програмою. Сердюк відмовився, і більшість вчителів наслідували його приклад, незважаючи на погрози. Зараз школа залишається зачиненою, а учні тепер відвідують школи в одному з двох прилеглих міст.

"Наприкінці 2023 року Сердюку повідомили, що його і його сім'ю депортують. Їхні паспорти було вилучено, щоб вони не могли виїхати за власним бажанням. Зрештою, наприкінці січня їх відвезли в обласний центр Мелітополь, а потім посадили в мікроавтобус з іншою родиною. Кожного депортованого пристебнули кайданками до охоронця, який сидів поруч із ними", - розповідається у статті.

Їх довезли до кордону Росії та Грузії, де повернули паспорти. Сердюку і його дружині заборонили в'їзд на територію Росії на 40 років; його 21-річній доньці заборонили в'їзд на 50 років. Із Грузії вони вилетіли в Молдову, потім назад в Україну і повернулися в Запоріжжя, за 140 км від дому.

"Тут я хоча б можу нормально розмовляти і не боятися кожної машини, що проїжджає", - сказав Сердюк.

В інтерв'ю виданню він зазначив, що заморожування лінії фронту на нинішніх умовах означатиме "неприйнятну жертву".

"Як я можу це підтримати? Як я можу сказати, що це нормально, що мене вигнали з дому і я не можу повернутися?".

Він також побоюється, як російська окупація вплине на школярів.

"Вони вимагають, щоб на стінах були портрети Путіна, щоб діти малювали і писали побажання своїм солдатам. Усе це порушує психологічну рівновагу дитини. Рік тому ми жили в Україні, а тепер Україна погана, і ми малюємо наших визволителів? Якщо ми заморозимо цей конфлікт, то за два-три роки ці діти вже будуть втрачені", - каже він.

Окуповані території - новини

Раніше журналісти повідомили, що росіяни масово тікають із Криму і скаржаться на життя на півострові. Це відбувається через те, що громадяни РФ не хочуть жити поруч із військовими, бояться потрапити під вибух, а також не мають роботи та скаржаться на високі ціни.

Водночас керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що росіяни перетворюють Маріуполь на повноцінну військову базу. За його словами, РФ зробила з міста військовий майданчик, який мілітаризується "шаленими темпами".

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