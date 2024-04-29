За словами Мусієнка, Україну врятувало два фактори.

Росія планувала закінчити війну в Україні до 9 травня 2024 року, адже вважала, що Київ не вистоїть без допомоги США. Таку думку в ефірі телемарафону висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Росія була самовпевнена, самонадіяна. Була недооцінка України така ж, як і у 2022 році. Вони розраховували, що лінія оборони України посиплеться ще взимку. І вже станом на 9 травня мало стояти питання не про окупацію Часового Яру, а про те, що на адміністративних межах Донецької та Дніпропетровської областей мали бути триколори. Вони мали б кричати про вихід на адміністративні межі", – сказав Мусієнко.

Експерт також додав, що цього не сталося через те, що Росія прорахувалася з двох причин.

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"По-перше, спрацювала українська стратегія – приховати власний стан наших можливостей. Що вони ще не прорахували, так це те, що може на США вони й сподівалися, але точно не чекали на реакцію від Європи. Вони думали, що ЄС подивиться на США і буде зволікати з допомогою. І, мовляв, можливо, воно закінчиться якимось перемир'ям", – сказав Мусієнко.

Російсько-українська війна: важливі новини

На думку The Wall Street Journal, Україна робить ставку на дрони великої дальності, підвищуючи вартість війни для Росії. Журналісти вважають, що перенісши війну в Росію, Київ також може змусити Москву передислокувати системи ППО далі від лінії фронту.

Тим часом у Повітряних силах розповіли, як планують захищати F-16 в Україні. За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, нині розробляються різні методи та варіанти щодо того, як та де саме можна буде розміщувати західні винищувачі.

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