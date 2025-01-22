Ворог щодня обстрілює місто, де залишається близько 16 тисяч людей.

Російські окупаційні війська сьогодні завдали удару по Костянтинівці Донецької області дев’ятьма 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, внаслідок чого одна людина загинула, п’ятеро поранені. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За короткий проміжок часу вранці ворог скинув на місто дев’ять 250-кілограмових фугасних авіабомб, а трохи пізніше атакував безпілотником… Одна людина загинула, п’ятьох поранено", - зазначається на його Facebook-сторінці.

В Офісі генерального прокурора додали, що дев’ять ударів по місту ворог завдав упродовж 15 хвилин.

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"Попередньо, війська держави-агресора використали "ФАБ-250" з модулем УМПК. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний громадянин. Також дістали тілесні ушкодження п’ятеро жителів. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу і кінцівок", - сказано у повідомленні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

В поліції зазначили, що внаслідок обстрілу міста пошкоджено 98 цивільних об’єктів: 8 багатоквартирних і 18 приватних будинків, 25 гаражів, 18 господарських приміщень, 12 легкових автомобілів, кафе, дві адмінбудівлі, котельню, 7 ліній електропередач, 6 газопроводів.

Філашкін в ефірі телемарафону наголосив, що російська армія посилила обстріли Донеччини.

"Тільки за добу окупант обстріляв Донеччину 5829 разів. Це вперше така кількість обстрілів. Дуже величезна кількість. 33 керовані авіабомби окупант скинув на житлові квартали Донеччини", - наголосив він.

За його словами, ворог щодня обстрілює Костянтинівку, де залишається близько 16 тисяч людей, ствольною артилерією, керованими авіабомбами.

Ситуація з наступом РФ на Донеччині

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Руслан Горбенко вважає, що наприкінці 2027 року Україна може втратити Донецьку область, якщо російські окупанти просуватимуться, а допомога партнерів буде недостатньою.

За його словами, йде серйозне просування ворога в Донецькій області.

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