Експерт уточнив, що йдеться про висадку ворожого десанту в Бессарабії.

На цей момент рівень загрози для Одеси з боку російського окупанта залишається досить високим, оскільки Росія планує відкрити другий фронт.

Про це в інтерв'ю НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Одеса сьогодні їх хвилює найбільше, напевно. Навіть більше, ніж західні області України, де вони намагалися зруйнувати інфраструктуру. Тому що вони не залишають спроб відкрити другий фронт. Для цього потрібно висадити десант і посилити групу військ, яка знаходиться в Придністров'ї. Тому й обстріли Одеси тривають і можуть бути посилені найближчим часом", - заявив Жданов.

Експерт уточнив, що йдеться про висадку ворожого десанту в Бессарабії.

"Я маю на увазі висадку десанту не в Одесу – там дійсно величезна проблема висадити десант і, скоріш за все, це не вдасться. Але існує ще Бессарабія, яку вони намагаються відрізати від материкової України, зруйнувавши шляхи сполучення, а саме міст через Лиман", - зазначив Жданов.

Експерт також зазначив, що окупантам дуже потрібен острів Зміїний.

"Чому така запекла битва йде за острів Зміїний? Вони хочуть використовувати його як плацдарм для забезпечення дій Чорноморської ескадри з висадки десанту. Якщо на Зміїному розташувати засоби ППО, то вони зможуть прикрити ескадру з повітря, підійти до Бессарабії та спробувати висадити десант".

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Українські війська станом на неділю, 8 травня, ліквідували вже близько 25,5 тисячі російських окупантів.

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