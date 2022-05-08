Росія намагається максимально закріпитися на тих територіях, які вона сьогодні окупує.

Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму, ближче до Херсонської області. Зокрема, там стоять комплекси С-300 та системи залпового вогню "Смерч".

Про це в інтерв'ю НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"У систем залпового вогню "Смерч" - дальність 120 кілометрів боєприпасами Торнадо. Якщо вони дістають до нашого узбережжя, то це дуже погано. Це означає, що вони будуть обстрілювати наші війська", - зазначив експерт.

Жданов також додав, що окупанти будуть намагатися закрити небо над Херсоном.

"Що стосується засобів протиповітряної оборони - це теж погано, тому що вони цими засобами будуть закривати небо над Херсоном і прилеглими до нього територіями. А значить, коли ми почнемо звільнення цих територій, у нашої авіації будуть проблеми з роботою в небі на підтримку наших військ", - зазначив експерт.

Жданов також підкреслив, що Росія намагається максимально закріпитися на тих територіях, які вона сьогодні окупує.

"Росія намагається максимально закріпитися на тих територіях, які вона сьогодні окупує, і з кожним днем вона спробує зміцнити там свою присутність, оборону і максимально наростити щільність військ", - зазначив військовий експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Українські війська станом на неділю, 8 травня, ліквідували вже близько 25,5 тисячі російських окупантів.

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