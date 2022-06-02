Зокрема, йдеться про машинобудівний коледж та школи у Краматорську, а також машинобудівний ліцей у Слов'янську.

Російські загарбники готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області. Вночі з'явились масові повідомлення в російських пабліках про "облаштування вогневих позицій нацбатальйонів" в Донецькій області. А саме: Краматорськ. Машинобудівний коледж, загальноосвітні школи 10 та 16. Слов'янськ. Машинобудівний ліцей. Будьте пильні. Вживайте всіх заходів безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Маріуполі російські загарбники відкрили Маріупольську загальноосвітню школу №65. Окупанти примусили батьків прибрати сміття та закрити вікна плівкою.

"Фактично набрано 9 класів різного віку по 35-45 дітей в кожному. В школі працює невелике крило за кількістю класів. Харчування дітей немає. Електрика подається від одного генератора, тому де-факто освіта без будь-якої комп’ютерної техніки. Викладання - російською: мова/література/математика", - розповідав радник міського голови.

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