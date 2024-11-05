Богдан Фролов

Російські окупаційні війська окупували Григорівку і ще ближче підійшли до Дніпропетровської області.

Збройні сили Російської Федерації знаходяться всього за 21 кілометр від Дніпропетровської області України. Окупанти продовжують наступати в Донецькій області.

Зокрема повідомляється про рухи російських військ на захід від міста Селидове. Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке на своїй сторінці в X (Twitter) пише, що Росія атакує село Петрівка і вже захопила Григорівку:

"На захід від Селидового, 21 км до Дніпровської області".

За весь час повномасштабної війни сухопутні бойові дії досі не велися в цьому регіоні.

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Інші заяви Юліана Рьопке

Крім того, під публікацією Рьопке розповів про "гірку правду" ефективності FPV-дронів. Особливо це стосується ударів по російській бронетехніці із захистом від таких БПЛА.

"Три прямих попадання, але два гаражі продовжують їздити і "переправляти" піхоту між двома селами. Я не кажу, що FPV-дрони неефективні, як це доводить вчорашнє зображення російського танкового кладовища біля Курахового. Просто часто потрібно більше одного (або навіть більше п'яти) влучень дрона, щоб зупинити ціль", - наголосив він.

Інші новини про просування російських окупантів

Раніше УНІАН повідомляв, що ми можемо втратити до 1000 кілометрів території. Експерт Олександр Коваленко розкрив плани росіян до кінця року.

Крім того, експерт оцінив ситуацію в Кураховому. В українського командування є два варіанти - або завдати ворогу поразки і відійти, або перерізати просування окупантів, застосувавши резерви.

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