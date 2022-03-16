За словами радника глави ОП, перш за все Україні потрібні абсолютні гарантії безпеки.

Україна вимагає особливий варіант нейтралітету з юридично вивіреними і не протокольними гарантіями безпеки.

Про це заявив член делегації України в переговорах з Росією, радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною в переговорному процесі. Звідси слова про шведську або австрійську моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває в стані прямої війни з РФ. Тому, модель може бути тільки "українською" і тільки під юридично вивірені "гарантії безпеки". І ніяких інших моделей або варіантів", - заявив Подоляк.

За його словами, насамперед Україні потрібні абсолютні гарантії безпеки.

"Дієві, а не протокольні або Будапештські. А це означає, що сторони - підписанти гарантій не стоятимуть осторонь у разі нападу на Україну як сьогодні. Але братимуть активну участь на боці України в конфлікті і офіційно забезпечать негайні поставки нам необхідного обсягу зброї. І по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих же крилатих ракет. Нам потрібні прямі і жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрито", - додав Подоляк.

Він зазначив, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка б нападала або планувала нападати на сусідів.

"На відміну від цих самих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати дійсно потужний пул союзників з чітко прописаними гарантіями безпеки", - підсумував радник глави ОП.

Як повідомлялося, представник РФ на переговорах з Україною Володимир Мединський повідомив, що сторони намітили компроміс в деяких пунктах.

За його словами, Україна пропонує австрійський, шведський варіант нейтральної демілітаризованої держави, але при цьому держави, що має власну армію і військово-морські сили.

Вас також можуть зацікавити новини: