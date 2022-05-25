Прикордонники зазначають, що ворог наразі не формує угруповання для наступу.

Українські прикордонники не спостерігають формування російськими військами угруповання для наступу в бік Чернігова.

Про це заявив Укрінформу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Росія не полишає збройних провокацій на українсько-російській ділянці кордону, зокрема на напрямку Чернігівської області. Практично щоденно продовжуються обстріли території України зі стрілецької зброї, мінометів, артилерійські обстріли, зокрема і об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонні. Вогонь ведеться з території Росії", - сказав він.

Демченко пояснює, що ворог намагається демонструвати свою присутність для скування дій українських військових та їх застосування на інших напрямках.

"Для цього країна-агресор продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил. В окремих районах противник посилює інженерне обладнання позицій. Водночас формування ворогом угруповання для відновлення наступу на даний час не спостерігається", - наголосив речник ДПСУ.

Що цьому передувало

Раніше сьогодні видання The Washington Post повідомило, що прикордонники разом з іншими українськими захисниками готуються до можливого повторного вторгнення Росії з півночі. Заступник командира ДПСУ в Чернігівській області Олександр Середа розповів: щодня на територію регіону падає від двох до восьми снарядів. "У будь-якому випадку ми готуємося до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції і міста. [У росіян] немає поняття про правила ведення бою", - заявив Середа.

Разом з тим голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив постійні обстріли прикордонних територій в регіоні. Росіяни відкривають вогонь як вдень, так і вночі. Схожа ситуація склалася на Сумщині: сьогодні ворог обстріляв землі трьох громад в області, одну — з літака.