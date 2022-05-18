РФ облаштовує додаткові вогневі позиції на кордоні з Україною / facebook.com/DPSUkraine

Російські окупанти продовжують обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів наших військ, позицій артилерії і маршрутів висування", - мовиться у дописі.

За наявною інформацією, підрозділи збройних сил Росії, які дислоковані в прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил Росії.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Окупанти спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей у низці населених пунктів, зокрема і в Харківській області.

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Пізніше на сході нашої країни супротивник пішов у наступ. Згодом українським воїнам вдалося відкинути ворога від Харкова.

Сьогодні Генштаб повідомив про звільнення населеного пункту Дементіївка у Харківській області.

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