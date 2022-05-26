Ворог продовжує інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області Росії.

На території Бєлгородської та Воронезької областей Росії окупанти продовжують підготовку резервів та поповнюють запаси з метою подальшого відновлення наступу.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації станом на 18:00 26 травня щодо російського вторгнення.

Зазначається, що супротивник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках, на території Брестської області Білорусі, тривають тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил Білорусі.

"На Сіверському напрямку ворог продовжує заходи інженерного обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області. За наявною інформацією, для посилення охорони ділянки російсько-українського кордону на зазначеному напрямку противник залучає підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації", - повідомляє Генштаб.

На Харківському та Слов'янському напрямках супротивник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування українських військ, обстрілює українські позиції.

"З метою уточнення положення наших військ вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10". Здійснив дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони України", - зауважили у Генштабі.

За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, але успіху не мав і відійшов на позиції, які займав раніше.

"На території Бєлгородської та Воронезької областей противник продовжує підготовку резервів. Поповнює запаси з метою подальшого відновлення наступу", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, російські окупанти знизили інтенсивність наступальних дій на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що бої ЗСУ з російськими загарбниками досягнули максимальної інтенсивності вздовж всієї лінії зіткнення.

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