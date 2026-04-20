ЗСУ знайшли ефективний спосіб перекрити постачання боєприпасів для артилерії РФ, – Forbes

Україна дедалі частіше націлює свої удари на машини з боєприпасами для російської артилерії.

РФ розгорнула тисячі артилерійських систем на лінії фронту, при цьому, з огляду на ширину та глибину поля бою, Україні недоцільно вистежувати всі ці системи, але вона знайшла нову стратегію. Як пише Forbes, ЗСУ націлюються на конвої постачання, що перевозять великі обсяги снарядів для артилерії, і таким чином порушують основні військові операції Росії.

Застосування російської артилерії

Російські військові частини зазвичай організовані навколо артилерії як основного бойового підрозділу. Операції зазвичай починаються з концентрованого артилерійського вогню для придушення та знищення цільового району. Потім піхотні та механізовані частини просуваються для захоплення та забезпечення безпеки цього району. Після цього артилерія просувається у новозахоплений район під захистом цих сил, і цикл повторюється. При цьому якщо Україна замінила більшу частину своєї артилерії ударними безпілотниками, то Росія використовує свої безпілотники в основному для доповнення артилерії.

За час війни Росія втратила значну частину своєї артилерії в результаті ударів українських безпілотників. Проте РФ ремонтує пошкоджені знаряддя, а також повернула на озброєння старі системи. Дальність їхнього вогню варіюється від 20 до 70 км і більше, створюючи багаторівневу мережу вогню вздовж лінії фронту.

Відео дня

Критична вразливість російської артилерії

Російську артилерію важко виявити. Багато систем добре замасковані та приховані, а після пострілу гаубиці швидко змінюють позицію, щоб уникнути виявлення. Ці системи або гусеничні, або буксируються тактичними машинами, що дозволяє їм пересуватися по різноманітній місцевості та уникати передбачуваних маршрутів. Крім того, вони можуть бути розкидані по території, контрольованій Росією, залишаючись при цьому в зоні досяжності українських ліній.

Це створює складне завдання пошуку для українських безпілотників, і навіть у разі виявлення багато російських артилерійських позицій захищені протидроновими сітками або солдатами з дробовиками.

Однак для підтримання вогню цим системам необхідний постійний потік боєприпасів. Росія витрачає боєприпаси з високою швидкістю, за повідомленнями, випускаючи від 10 000 до 15 000 артилерійських снарядів на день. Ці боєприпаси доставляються вантажівками постачання, такими як КамАЗ-5350 або Урал-4320, які можуть рухатися тільки по дорогах.

Відповідно, атакувати ці вантажівки постачання для України набагато простіше, ніж виявити самі артилерійські установки.

"Замість того щоб шукати у двовимірному просторі, українські дрони можуть зосередитися на патрулюванні доріг. Таким чином, Україна все частіше націлюється на машини постачання артилерії, завдаючи ударів на відстані до 60 км за їхніми оборонними лініями, коли вони рухаються цими маршрутами. У деяких випадках дрони можуть навіть чекати на узбіччях доріг, економлячи заряд батареї, поки не проїде машина постачання. Потім дрон злітає, переслідує машину і завдає удару, зазвичай по паливному баку", – зазначається в статті.

Окрім передбачуваних траєкторій, ці вантажівки з боєприпасами також є відносно легкими цілями. З огляду на їхню вагу та колісну конструкцію, їм важко маневрувати поза дорогами, щоб ухилятися від дронів, і вони також не мають можливості нести значний захист від безпілотників, такий як системи захисту типу "їжак" або "черепаха". У результаті одного ударного безпілотника часто достатньо, щоб підірвати боєприпаси, що перевозяться, знищивши при цьому машину, пише Forbes.

Україна розширює свої зони ураження

Райони, які раніше були придатні для артилерійського вогню, стають важкодоступними, оскільки машини постачання стають ціллю ще до того, як зможуть досягти вогневих підрозділів. Фактично, це створює ширшу зону, де російські війська можуть фізично діяти, але не можуть ефективно забезпечуватися, що обмежує їхню боєздатність.

Ця стратегія відповідає меті України щодо максимізації ефективності своїх систем озброєння при одночасній економії ресурсів. Один удар може знищити велику кількість боєприпасів і вивести з ладу відразу кілька артилерійських систем, на відміну від безлічі безпілотників, які часто необхідні для знищення однієї гаубиці.

Україна застосовує несподівані тактики

Раніше ЗМІ писали, що Україна застосовує нестандартні підходи до морської війни, полюючи на тіньовий флот РФ. Українці використовують комерційні судна, які досягають нейтральних вод і звідти запускають безпілотні системи. Також наповнені вибухівкою морські безпілотники можна легко маскувати у звичайних контейнерах і транспортувати по всьому світу.

Ключовим технологічним проривом стало використання супутникового зв'язку Starlink, що дозволяє керувати дронами на великій відстані.

