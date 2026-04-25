Під час візиту до України принц Гаррі назвав свою роль у королівській родині

За словами герцога, йому подобається здійснювати такі візити, як до України.

Герцог Сассекський заявив, що "завжди залишатиметься частиною королівської родини". Принц Гаррі, який приїхав з візитом до України, зазначив, що він там "працює і робить те, для чого народився", передає The Telegraph.

За словами журналістів, королівська особа продовжує здійснювати міжнародні поїздки з того часу, як він і герцогиня Сассекська перестали бути діючими членами королівської сім'ї у 2020 році.

Він розповів, що йому подобається здійснювати такі візити і що вони дають йому змогу "привернути увагу" до справ, які цього потребують.

Відео дня

Також принц Гаррі закликав світових лідерів проявити "належне лідерство", аби закінчити конфлікти в Україні та на Близькому Сході.

"У рамках поїздки принц Гаррі приєднався до організації Halo Trust, яка займається розмінуванням. Його мати, Діана, принцеса Уельська, здійснила подібну поїздку з цією благодійною організацією до Анголи в січні 1997 року", - нагадали у The Telegraph.

Під час візиту до українського міста Буча у герцога запитали, чи визнає він опис себе як "непрацюючого члена королівської сім’ї", на що принц Гаррі відповів:

"Я завжди буду частиною королівської родини, і я тут працюю та роблю саме те, для чого народився. Мені подобається це робити. Мені подобається мати можливість здійснювати ці поїздки та приїжджати, щоб підтримати людей, яких я раніше зустрічав, друзів, яких я завів. І, сподіваюся, привертати увагу до проблем, які з тієї чи іншої причини випадають з новин, бо з’явилося щось інше".

Принц Гаррі - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп розлютився через заяву принца Гаррі щодо США та України. Під час візиту до Києва герцог закликав американське керівництво дотримуватися своїх "міжнародних договірних зобов'язань".

Водночас американський лідер сказав, що принц Гаррі "не висловлює думку Великої Британії".

"Я думаю, що я висловлюю думку Великої Британії більше, ніж принц Гаррі… Але я дуже ціную його пораду", - наголосив Трамп.

Також принц Гаррі звинуватив Росію у порушенні Будапештського меморандуму.

"Ці гарантії не просто порушили. Ними знехтували. І коли зобов'язання такого масштабу порушуються, руйнування не зупиняються на кордонах України. Це б'є по довірі до кожної міжнародної гарантії, кожних зусиль щодо нерозповсюдження [ядерної зброї] та кожної обіцянки, даної між країнами", - додав представник королівської родини.

