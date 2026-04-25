Німеччина почала підготовку кораблів до операції в Ормузькій протоці

У Середземне море будуть відправлені мінний тральщик і командно‑допоміжне судно.

Кораблі Військово-морських сил (ВМС) Німеччин вирушать у Середземне море, щоб після отримання мандату від Бундестагу відразу приступити до розмінуванняОрмузької протоки.

Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, передає Die Rheinische Post. За його словами, у Середземне море будуть відправлені мінний тральщик і командно‑допоміжне судно ВМС.

Німецький міністр акцентував, що розгортання сил в регіоні можливе лише за наявності дозволу Бундестагу та припинення бойових дій. "Щоб заощадити час, ми завчасно перекинемо частину німецьких підрозділів до Середземного моря, аби після ухвалення мандата не втрачати додаткового часу", - сказав він.

Пісторіус нагадав, що аналогічним чином діяв перед запуском військово-морської місії Євросоюзу під назвою Aspides в Червоному морі. Тоді туди був заздалегідь відправлений фрегат. "Це значно прискорило початок розгортання", - зазначив він.

Зазначається, що у разі розгортання сил в Ормузькій протоці Німеччині доведеться скоротити операції в інших регіонах - "в розумних межах і за погодженням з партнерами", прокоментував Піторіус.

Загалом міністр зауважив, що вважає "розумним і реальним" варіант розширення місії Aspides на Ормузьку протоку. "Мандат ООН, безумовно, був би кращим, але наразі він малоймовірний", - сказав він.

Ситуація з Ормузькою протокою

Ормузька протока заблокована з початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, Тегеран у свою чергу замінував протоку.

Міжнародне енергетичне агентство назвало ситуацію навколо протоки "найбільшим перебоєм у постачанні нафти в історії світового ринку". В в мирний час через цю протоку проходило близько 20% світового обсягу нафти. І якщо раніше через неї проходило понад 100 суден, то зараз йдеться про одиниці.

12 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про блокаду протоки військово-морськими силами країни. Він також пригрозив перехоплювати будь-яке судно в міжнародних водах, яке сплатило Ірану збір за прохід через Ормуз.

Вас також можуть зацікавити новини: