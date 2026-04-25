Речниця Білого дому йде у декретну відпустку, - ЗМІ

Адміністрація не повідомила, хто замінить Левіт на час її відсутності.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт йде у декретну відпустку напередодні народження другої дитини. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AFP.

"Що стосується особистого життя, то це, ймовірно, буде моєю останньою пресконференцією на деякий час. Як ви бачите, я ось-ось народжу. Я побачу вас дуже скоро. Я знаю, що ви будете в дуже хороших руках з моєю командою тут, у Білому домі. І я знаю, що у всіх вас є особистий номер телефону президента", – пожартувала вона.

В адміністрації поки не називають ім’я офіційного наступника Левітт. Очікується, що брифінги періодично проводитимуть такі високопосадовці, як віцепрезидент Джей Ді Венс. Терміни перебування речниці у декреті також залишаються невідомими.

Як повідомляв УНІАН, Левітт заявила, що США бачать певний прогрес з боку Ірану у вирішенні конфлікту на Близькому Сході.

Вона розповіла, що президент США Дональд Трамп відправив спецпосланця Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Також прессекретарка Білого дому підтвердила, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював американську переговорну групу на попередньому раунді обговорень в Ісламабаді, цього разу не поїде до столиці Пакистану. Вона додала, що будь-який представник США готовий вилетіти до Ісламабаду, якщо це буде потрібно.

