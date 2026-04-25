Китай зламує холодильники та роутери для масштабного шпигунства, - ЗМІ

На думку американської розвідки, це спроба паралізувати реакцію США у разі нападу на Тайвань.

Звичайний домашній роутер або "розумний" холодильник можуть бути зброєю в руках хакерів. Китайська розвідка масово зламує побутову техніку по всьому світу, щоб шпигувати за держустановами та викрадати секретні дані. Про це пише Business Insider, посилаючись на розслідування Financial Times.

Як йдеться у матеріалі, китайські хакери використовують "величезні мережі" гаджетів, які ми щодня вмикаємо в розетку. За наявними даними, через звичайні пристрої, підключені до Wi-Fi, вони атакують "внутрішню інфраструктуру та демократичні інституції" країн Заходу.

Про цю загрозу офіційно попередили розвідки США, Британії, Німеччини, Японії та інших держав.

Як зазначили у британському центрі кібербезпеки, Китай використовує домашню техніку "стратегічно і у великому масштабі". Для цього створюються спеціальні "бот-мережі" з десятків тисяч пристроїв, які здатні непомітно красти інформацію.

"Хакнути маршрутизатори або холодильники у приватних будинках і бізнесах легко, оскільки дуже часто їхнє програмне забезпечення не оновлюється. Мережеве обладнання дозволяє не лише здійснювати складні атаки, а й ефективно їх маскувати", – пояснив представник європейської розвідки в інтерв'ю FT.

Західні служби вже знають назви головних хакерських груп Китаю: Volt Typhoon, Flax Typhoon та Violet Typhoon. На думку експертів, вони тісно пов’язані з китайськими військовими. Цікаво, що Росія теж намагається діяти схожим чином, але Китай робить це у значно більших масштабах.

Як йдеться у публікації, головна небезпека полягає в тому, що такі атаки можуть паралізувати військові та цивільні системи. На думку американської розвідки, це робиться для того, щоб у майбутньому США не змогли швидко відреагувати на можливий напад Китаю на Тайвань.

