Інформація про підтягування ворожих військ підтверджується, зазначив Коваленко.

Інформація про перекидання Росією 50 000 військових на Харківський напрямок відповідає дійсності, але про наступ на Харків наразі не йдеться. Про це в коментарі LIGA.net повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, певне переміщення російських резервів дійсно відбувається - мова йде про зосередження сил у Бєлгородській області, але не про повноцінну підготовку до масштабного наступу на Харків.

"Про наступ на Харків - перебільшено. Недостатньо ні сил, ні засобів. Мова про прикордоння", - зазначив Коваленко.

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Таким чином він прокоментував публікацію журналу The Military Watch Magazine від 25 травня, де йшлося про передислокацію російських сил із Курського напрямку, зокрема елітних повітряно-десантних підрозділів, для підготовки до нової фази бойових дій проти України.

Водночас начальник штабу 13-ї оперативної бригади ЗСУ Андрій Помагайбус у коментарі тому ж виданню (The Military Watch Magazine) заявив, що Росія дійсно намагається підтягнути сили ближче до лінії фронту.

"Противник намагається підтягнути особовий склад ближче до лінії бойового дотику та провести хоч якісь штурмові дії", - наголосив він. Також це видання припускає, що однією з причин передислокації може бути можливе розгортання північнокорейських військових на Курщині.

Росія стягує війська до кордону з Харковом: що відомо

Нагадаємо, видання Sky News повідомило, що війська РФ скупчуються біля північного кордону України поблизу Харкова. Йшлося про те, що після витіснення ЗСУ з Курської області приблизно 50 тис. солдатів РФ зосередилися одразу за кордоном з Харківщиною.

За словами начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса, ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести штурмові дії. Згідно з оцінками експертів, серед скупчених поблизу кордону сил можуть бути підрозділи елітних військ, зокрема десантники ВДВ.

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