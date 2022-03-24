Військово-політичне керівництво Росії не відмовляється від продовження війни проти України.

У російських окупаційних військах проводиться пропагандистська робота, аби завершити війну проти України до 9 травня.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00, опублікованій на сторінці у Facebook.

"За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року", - наголошується в заяві.

Попри значні втрати та деморалізований особовий склад, військово-політичне керівництво Російської Федерації не відмовляється від продовження війни проти України.

"Ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог Міжнародного гуманітарного права", - інформує Генштаб.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на ранок четверга, 24 березня, було знищено вже приблизно 15 800 окупантів. Окрім того, ліквідовано 530 танків, 1 597 бойових броньованих машин і 280 артилерійських систем, 47 одиниць засобів протиповітряної оборони, 124 вертольоти, 108 літаків, 1 033 одиниці автомобільної техніки, чотири кораблі та 50 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповідав, що Путін розраховував захопити Україну за три дні, однак плани президента РФ розбилися, і тепер він встановив нові терміни "перемоги" - до 7 травня.

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