У нашій країні були знищені майже 1 600 бойових броньованих машин ворога, зазначили в Міноборони.

В Україні станом на ранок четверга, 24 березня, в ході війни з Росією вже знищено приблизно 15 800 окупантів.

Всього ліквідовано 530 танків, 1 597 бойових броньованих машин і 280 артилерійських систем, повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві додали, що також ліквідовано, зокрема, 47 одиниць засобів протиповітряної оборони, 124 вертольоти, 108 літаків, 1 033 одиниці автомобільної техніки, чотири кораблі та 50 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 23 березня в Міноборони України повідомили, що у нашій країні були знищені вже 15 600 окупантів.

Війська РФ вдерлися в Україну місяць тому - рано вранці 24 лютого.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста, в тому числі Київ, Харків, Чернігів і Маріуполь.

Радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович прогнозував, що наша держава може здобути "проміжну перемогу" над Росією наприкінці квітня - на початку травня.

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