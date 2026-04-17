Росіяни атакували Дніпро: пошкоджена міська інфраструктура, є поранені

Постраждали двоє чоловіків.

Російські окупанти зранку атакували Дніпро. Внаслідок атаки є пошкодження міської інфраструктури. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

Зокрема, внаслідок атаки російських загарбників у Дніпрі сталася пожежа. Вогнеборці її локалізували. Було пошкоджене транспортне підприємство.

"Наслідки ранкової атаки на Дніпро. Пошкоджена міська інфраструктура. Понівечений тролейбус", - написав Ганжа.

Пізніше він додав, що одна людина постраждала через ранкову атаку на Дніпро.

"Це 29-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно", - зазначив Ганжа.

Як повідомили в ДСНС, росіяни понад 20 разів атакували два райони Дніпропетровщини.

Зокрема, у Новоолександрівській громаді Дніпровського району постраждали двоє чоловіків. Пошкоджена гімназія, приватне домоволодіння та автомобіль.

У Дніпрі внаслідок ударів пошкоджені транспортне підприємство та багатоповерховий будинок. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Оновлено 10:49. Згодом Ганжа повідомив, що ще один чоловік дістав поранень через російську атаку. 28-річного постражадлого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА, в лікарнях залишаються 33 людини, поранені у місті від початку тижня. "З них десятеро у важкому стані", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники посилили удари по Дніпру. На цьому тижні місто два дні поспіль перебувало під масованим ударом. Були понівечені офісні та адміністративні будівлі, житлові будинки, підприємство, автівки.

Як зазначають аналітики ISW, російські окупанти змогли накопичити ракети та дрони для атаки по Україні, скориставшись "великоднім перемир'ям" 11-12 квітня.

Тим часом, за даними видання Financial Times, Росія готує новий наземний наступ на південному сході в Україні. Для цього ворог залучає стратегічні резерви – мова про 20 тисяч окупантів. Росія прагне захопити весь Донбас до вересня.

