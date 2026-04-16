Росіяни дві доби гатили по Дніпру: в місті є руйнування, загиблі та поранені (фото, відео)

Серед поранених - 14-річна дівчинка.

Унаслідок атаки російських окупантів по Дніпропетровській області троє людей загинули, ще 34 зазнали поранень.

Як повідомив у Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, ворог атакував безпілотниками, артилерією та ракетами два райони області.

"Масованого удару росіяни завдали по Дніпру. У місті понівечені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автівки. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей. Двоє, на жаль, загинули", - зазначив він і додав, що майже дві доби місто перебувало під російськими ударами.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району було пошкоджено приватну оселю та зруйновано прибудову до будинку. Там постраждала 14-річна дівчинка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, на Нікопольщині росіяни поцілили по самому Нікополю, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. "Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Пошкоджені багатоповерхівка, авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє - поранені. Двоє чоловіків по 28 років - госпіталізовані у важкому стані", - написав Ганжа.

Нічна атака ворога

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 квітня у низці областей України лунала повітряна тривога. Російські загарбники запустили по нашій країні ракети та "Шахеди". Про прильоти повідомлялося в Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. Є поранені і загиблі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що від ранку 15 квітня по ранок сьогоднішнього дня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по Україні із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та безпілотників.

Станом на 07:30, протиповітряною обороною було ліквідовано 667 ворожих цілей, серед яких, зокрема, 19 крилатих ракет Х-101.

