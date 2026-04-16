Росія готує новий наступ в Україні, залучає стратегічні резерви, - FT

За оцінкою ГУР, Росія прагне захопити весь Донбас до вересня.

Росія готує новий наземний наступ на південному сході в Україні. Для цього ворог залучає стратегічні резерви – мова про 20 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, який входить до складу української делегації на переговорах. Зазначається, що зараз на фронті перебуває приблизно 680 000 російських солдатів.

Окремо Скібіцький зазначив, що зараз Москва виробляє приблизно 60 ракет "Іскандер" на місяць. Країна-агресорка розширила свої потужності з випуску ракет, водночас в України немає достатньої кількості засобів, аби захистити всю свою територію.

Представник ГУР нагадав, що під час зимової кампанії ударів по Україні критична інфраструктура, особливо об’єкти енергетики, зазнали серйозних пошкоджень. Зараз енергосистема залишається вкрай вразливою, тоді як Москва вдосконалює тактику ударів.

Всі логістичні шляхи навколо тимчасово окупованого Донецька перебувають під дроновим контролем Сил оборони України. Як повідомили в бригаді "Азов", активна робота БПЛА ведеться в районі Зугреса, Андріївки, Старобешевого, Горлівки, Лисичанська, а також – Донецької кільцевої.

Тим часом у Вовчанську Харківської області українські військові відбили частину вулиць. Було ліквідовано велику кількість піхоти ворога, яка інфільтрувалася в місто.

