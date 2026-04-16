Путін користується моментом: у Зеленського відреагували на нічну атаку росіян

США треба перейти від інформаційної політики до реального примусу Росії до миру, зазначив Подоляк.

Російська Федерація намагається вбити якомога більше українців до моменту, коли відбудеться припинення бойових дій. Таку думку висловив в етері "24 Каналу" радник Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Путін користується моментом. Це системний, продуманий геноцидний удар. І це єдиний елемент ведення війни саме проти цивільного населення. Вони просто хочуть продовжувати вбивати, поки є така можливість. Бо щойно буде завершений переговорний процес, принаймні вийдуть на якісь домовленості в тристоронньому форматі. Щойно буде призупинка активної фази війни, в такому обсязі вбивати цивільне населення, яке він ненавидить, а тут практично Україна вся до нього ворожа", - сказав він.

Радник зазначив, що Україна потребує посилення протиракетної складової для засобів ППО. І саме цим зараз займається українська влада закордоном.

"Було б бажано, щоб американський президент перейшов від агресивної інформаційної політики, де всіх всі перемагають до трохи реалістичної політики, де треба не лише говорити, а й використовувати інструменти примусу", - додав Подоляк.

Нічна атака РФ: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня РФ завдала чергової масованої атаки по Україні. Під ударом опинилася зокрема столиця України. Внаслідок ворожої атаки по Києву, загинуло чотири людини, ще понад пів сотні постраждали. Також двоє людей загинули і 27 постраждали внаслідок ворожої атаки по Дніпру.

В Повітряних силах повідомили, що ворог використав для атаки 703 повітряні цілі. Серед них було 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів, а також десятки ракет. Силам оборони вдалося збити 667 ворожих цілей.

