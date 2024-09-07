ЗСУ встановили український прапор у центрі Нью-Йорка (відео)

Заяви росіян про окупацію населеного пункту не відповідають дійсності.

Бійці 2 механізованого батальйону 53 окремої механізованої бригади підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорку Донецької області.

Як повідомляє моніторинговий проєкт Deep State, який відстежує ситуацію на лінії фронту, контроль ворога в центрі Нью-Йорка відносний.

"Тому всі попередні заяви к*цапів про повну окупацію можна поки множити на нуль", - зазначили спостерігачі.

Ситуація на Торецькому напрямку - новини

Як повідомляли у бригаді "Азов", на момент залучення бригади до бойових дій на Торецькому напрямку ситуація на лінії бойового зіткнення була "катастрофічною". Однак "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати українських військових, які знаходились у ворожому оточенні.

Водночас ситуація все одно залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів.

Нещодавно стало відомо, що Бійцям 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" вдалося відбити частину селища Нью-Йорк на Донеччині. У Telegram-каналі бригади оприлюднено відео бойової роботи в районі населеного пункту.

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