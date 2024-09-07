Українські захисники розтрощили вогневу точку окупантів.

Бійці 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" Нацгвардії продовжують ефективно нищити ворожі цілі на Запорізькому напрямку.

Як йдеться у повідомленні Сил оборони півдня, у тісній взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, захисники успішно вразили спостережний пункт та вогневу точку противника. "Завдяки професіоналізму українських воїнів, FPV-дрони стали справжнім кошмаром для російських окупантів", - зазначається у повідомленні.

Ситуація на Запорізькому напрямку

В середині літа в Запорізькій області неподалік Розівки, у Бердянському, Маріупольському районах була сконцентрована велика кількість військ окупантів, які заходили на ротацію. Це були ті війська, які відводилидля доукомплектації. Після цього ворог ативізувався біля Гуляйполя на Запорізькому напрямку. Це сталося після тривалої паузи.

А 30 серпня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що із Запоріжжя російські загарбники перекинули невелику кількість особового складу на інші напрямки, в тому числі в Курську область РФ. В результаті, ситуація на частині півдня України відносно стабілізувалася.

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