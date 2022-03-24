До "екстремістської" літератури, зокрема, відносять шкільні підручники з історії України, наукову та популярну історичну літературу.

Російські загарбницькі сили на окупованих територіях України знищують історичні та художні книжки.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Faceboоk.

"У бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не збігається з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи "воєнної поліції". Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані "ідеологічні функції", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. Також до "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.

Так, окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Іван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич, В’ячеслав Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.

"Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку", - наголошується в повідомленні.

Раніше УНІАН писав, що окупанти намагаються ввести в обіг рубль на тимчасово захоплених територіях. А депортованим до РФ українцям, які погодились на роботу, забороняють виїзд упродовж 2 років.

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