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Російські окупаційні війська захопили Нововасилівку Покровського району Донецької області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Крім того, російські загарбники просунулися на фронті – зокрема, у Великій Новосілці та Новоандріївці на Донеччині.

"Ворог окупував Нововасилівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки", – йдеться у повідомленні.

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Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Ситуація на Донеччині

У Часовому Яру Донецької області збільшилася кількість окупантів. До 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ приєдналися різні підрозділи – зокрема, "Ахмат" та добровольче формування "Русич". Як зауважив представник пресслужби 24 ОМБр ім. короля Данила Андрій Полухін, всі вони намагаються штурмувати місто і проводити операції. Ворожі атаки не вщухають.

Крім того, росіяни не припиняють тероризувати мирні міста Донеччини. 22 січня РФ скинула на Костянтинівку дев’ять авіабомб за 15 хвилин. За даними очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, загинула одна людина, ще пʼятеро були поранені.

Попередньо, війська держави-агресора використали "ФАБ-250" з модулем УМПК, уточнили в Офісі генпрокурора.

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