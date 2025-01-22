Ворожі сили намагаються штурмувати місто і проводити операції.

У Часовому Яру Донецької області збільшилася кількість російських окупантів. До 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ приєдналися різні підрозділи.

Про це повідомив в етері телеканалу "Еспресо" представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін. За його словами, до вищеназваної дивізії приєднався, зокрема "Ахмат", куди входять і колишні бійці ПВК "Вагнер", а також добровольче формування "Русич".

"Всі вони намагаються штурмувати місто і проводити операції. ЗСУ відповідають, завдаючи ворогу максимальних втрат. Проте ворожі атаки не вщухають. Кожен день відбувається два-три штурми. Це дуже важкі і серйозні бої у міській забудові, де укриття змінюються одне за іншим, і місто зазнає руйнувань", – пояснив Полухін.

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Представник пресслужби бригади зазначив, що на цей момент ворогу не вдається досягти своїх цілей. Окупанти зазнають великих втрат.

Водночас він наголосив, що ситуація на напрямку складна. Росіяни намагаються штурмувати Часів Яр і взяти місто під контроль, користуючись погодними умовами.

"Ворог хоче прорвати нашу оборону, висадити особовий склад в тилу і розпочати операції. На даний момент він намагається проводити механізовані штурми, щоб висадити якомога більше особового складу", – констатував Андрій Полухін.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як інформує Генштаб ЗСУ у зведенні щодо ситуації на фронті станом на 22:00 22 січня, на передовій відбулося вже 103 бойових зіткнення із противником. Найбільше – на Покровському напрямку, де росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону.

Тим часом на Курщині Сили оборони України у ході недавнього бою знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції. Як повідомили в Силах спецоперацій ЗСУ, запеклий бій з військовими з КНДР тривав 8 годин.

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