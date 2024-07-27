Загарбники змогли просунутися біля Діброви та Желанного, поділилися аналітики.

Російські загарбники окупували село Вовче (Донецька область) і змогли рушити вперед у Яснобродівці.

Ще зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва, повідомили аналітики DeepState у Telegram. "Ворог захопив Вовче...", - зазначається на каналі.

Експерти також показали свіжу карту бойових дій, на якій видно, що біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках.

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Росіяни вже тривалий час намагаються активно "перти" вперед на частині території Донбасу. Окупантів намагаються стримувати українські воїни й завдають їм серйозних втрат, попри те, що їх менше, аніж супротивників. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 26 липня 2024 року становлять приблизно 572 тис. 300 окупантів.

24 липня у DeepState стверджували, що загарбники змогли окупувати село Піщане, розташоване у Донецькій області. Пізніше аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке попередив, що наші воїни можуть потрапити у котел біля міста Торецьк.

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