Зафіксовано переміщення комплексів С-300 та ЗРК "Панцир-С1".

Партизани руху опору "Атеш" продовжують спостерігати за Кримським мостом на окупованому росіянами півострові. Вони виявили, що загарбники перекинули нові системи ППО для його захисту.

Як повідомляється, зафіксовано переміщення комплексів С-300 та ЗРК "Панцир-С1".

"Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст", - зазначають партизани.

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За їхньою інформацією, росіяни використовують для транспортування військових вантажів цивільні судна.

"Ми також відзначаємо скорочення руху військових кораблів ВМФ РФ", - додали вони.

Коли знищать Кримський міст

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов не сумнівається, що Кримський міст у 2024 році буде атаковано. Для цього необхідно зруйнувати опору, без якої відновлення мосту стане неможливим. Це можна зробити дронами або ракетами Storm Shadow, SCALP і ATACMS.

Колишній головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявляв, що знищення Кримського мосту стане приниженням для Путіна і спричинить серйозні проблеми для окупантів.

Військовий аналітик Євген Дикий зазначав, що росіяни продовжують відновлювати залізницю в районі Донецька, яка має компенсувати Кримський міст. Таким чином окупанти і розширюють свою логістику, і готують план "Б".

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