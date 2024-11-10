Мета загарбників - закріпитися у будівлях, зазначив український воїн.

Російські окупанти не припиняють спроб перетнути канал "Сіверський Донець" у місті Часів Яр (Донецька область).

Про це в ефірі "Київ 24" повідомив Юрій Сиротюк з позивним "Мамай" - головний сержант роти вогневої підтримки 5 окремої штурмової бригади Збройних сил України.

"Зараз на нашому відтинку, як і на інших, перевага ворога десь 3 до 1, 4 до 1 мінімум. Тобто ворог намагається накопичувати, атакувати. І називати ситуацію стабільною важко. Просто в нас ворог не просувається, бо 5 ОШБ навчилася давати ворогу по зубах. Але наші позиції ворог щодня атакує", – сказав "Мамай".

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Він додав, що ворог на цьому напрямку використовує тактику штурмів малими піхотними групами. Зокрема, за словами Сиротюка, загарбники кидають у бій 2-3 піхотинці, яких прикривають скидами та дронами-камікадзе.

За словами воїна, їхня мета - закріпитися в будівлях, таким чином загарбники намагаються накопичити достатню кількість сил для подальшого просування:

"На карті просувань немає, але ця стабільність досить важкою ціною. Оскільки зараз вже опадає листя. Ворог бачить будь-яке пересування. Зараз неможливо доїхати до фронту. Можливо дійти. Але розрахунки рухаються до передової позиції під щільним вогнем ворога, постійно висять дрони ворожі".

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Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що попри суттєве просування РФ протягом останніх двох місяців, супротивники зазнали колосальних втрат, які не виправдовують жодних успіхів. Експерти відзначають, що окупанти не можуть зазнавати таких втрат нескінченно довго.

Тим часом у ЗСУ повідомили про накопичення сил росіянами в районі Часового Яру. Там відзначили, що наразі ворог не може використовувати там техніку через те, що їм досі не вдалося перетнути канал у місті.

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