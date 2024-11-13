Наразі росіяни не можуть провести велику наступальну операцію в бік Запоріжжя, вважає експерт.

Курахівський напрямок залишається основним для росіян на цьому етапі війни. Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив військовий експерт Сергій Грабський.

"Але якщо ми говоримо з точки зору оперативної перспективи, то на сьогодні доцільними є дії противника щодо вирівнювання лінії фронту. І цей Курахівський виступ, який ми поки що утримуємо, він викликає занепокоєння у противника. Якщо ситуація стабілізується, то є певні перспективи здійснення наступальних операцій у фланги противника", – сказав Грабський.

Він додав, що саме тому наразі росіяни так активно намагаються розширювати фланги – спочатку на півдні біля Курахове, а згодом вони збільшать тиск і на півночі – в районі Торецька.

Відео дня

"Тому природньо, що противник має зараз поступово вирішити такі задачі, як вирівняти лінію фронту, біля Курахове. І не варто забувати про північний фланг – тому ми говоримо про достатньо інтенсивні бойові дії в районі Торецька. Таким чином противник ставить собі задачу вийти на лінію Часів Яр – Костянтинівка – Покровськ на півночі, а з півдня вирівняти лінію фронту – точкою має бути Костянтинопіль-Андріївка", – пояснив Грабський.

За словами експерта, ворог не може вести такі бойові дії протягом довгого періоду. Адже окупанти несуть колосальні втрати. Наразі їхнє співвідношення – 1 до 10, заявив експерт.

"Противник не може вести такі наступальні дії нескінченно. Не можу сказати, коли вони зупиняться. Адже вони мали зупинитися ще в середині вересня. Але з урахуванням політичного забарвлення наказів, які надаються – противник може воювати до останнього солдата. Питання, а що потім? А потім вони будуть змушені або зупинитися, або відкочуватися назад", – додав Грабський.

Крім того, експерт прокоментував інформацію про можливу підготовку Росії до великого наступу в бік Запоріжжя. За його словами, наразі така загроза малоймовірна.

"Ми можемо припустити, що противник може активізуватися на південному напрямку для проведення штурмових дій, які мають на меті скувати наші війська. Зараз, незважаючи на велику кількість військ РФ, не видно ознак формування наступальних угруповань для масштабних наступальних операцій в бік Запоріжжя. Це не виключає проведення тактичних штурмових дій тактичного характеру на широких ділянках фронту", – відзначив Грабський.

Російсько-українська війна: важливі новини

Раніше УНІАН писав, що аналітик Forbes підрахував колосальні втрати загарбників під час нової наступальної операції РФ у Курській області. За його словами, за 6 днів штурмів окупанти втратили там близько 3 батальйонів.

Тим часом аналітик BILD Юліан Рьопке відзначає, що окупантам вдалося прорватися до Курахове та закріпитися на його околицях. За його словами, наразі росіяни контролюють вже 15% міста.

Вас також можуть зацікавити новини: