Чоловіка ушпиталили – він у важкому стані.

У суботу, 10 лютого 2024 року, російські окупаційні війська вдарили по селу Токарівка на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Відомо, що жінка померла на місці. Їй було 68 років.

Крім того, внаслідок атаки постраждав син загиблої. 43-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини.

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"Його доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя", – додав Прокудін.

Атаки РФ по Україні

В ніч проти 10 лютого росіяни атакували Україну дронами. У Харкові три безпілотники вдарили по Немишлянському району міста. Внаслідок цього був зруйнований об'єкт критичної інфраструктури, зайнялася пожежа. Згоріли більше 10 будинків.

Вранці стало відомо, що в результаті атаки загинули 7 мешканців Харкова. Серед жертв російського удару паралізований чоловік та його дружина, а також сімʼя з пʼятьох осіб – зокрема, троє дітей.

Згодом зʼясувалося, що разом із чоловіком та трьома дітьми – 7-річним Олексієм, 4-річним Михайлом та 10-місячним Павлом – загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури. 35-річна Ольга Путятіна перебувала у декретній відпустці.

11 лютого у Харкові оголошено Днем жалоби.

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