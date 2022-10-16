У місті понівечені будинки, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач.

Російські окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів, поранено чоловіка.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Росіяни не давали Нікопольщині спокою і цієї ночі… Били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранено 47-річного чоловіка. Обстріл спричинив кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали", - написав керівник області.

За словами Резніченка, у місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1,5 тис. родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.

Тим часом у Марганецькій громаді минулося без постраждалих.

Обстріли Нікополя російськими окупантами: деталі

Як повідомляв УНІАН, вночі 15 жовтня окупанти влаштували атаку на Нікополь. У місті було пошкоджено понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та кілька офісів.

Вранці 15 жовтня окупанти знову гатили по місту, використовуючи важку артилерію. Внаслідок чого понівечені житлові будинки та адміністративні будівлі.

За даними голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенко, у Нікополі внаслідок ворожих обстрілів вночі та зранку поранено сімох людей. Він додав, що минулося без загиблих.

"Ранковий обстріл вулиць мирного міста був заточений на максимальну шкоду мирним жителям", - наголосив голова РВА.

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